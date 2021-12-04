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Деревянченко и Адамес провели финальную битву взглядов. Видео
Бой через несколько часов
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3; 10 КО) и доминиканец Карлос Адамес (20-1; 16 КО) провели финальную битву взглядов перед выходом на ринг.
Напомним, что бой Деревянченко-Адамес состоится в ночь с 4 на 5 декабря в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center в андеркарте поединка Дэвис – Круз.
Видео (источник – Instagram boxingukraineboxing):
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