Деревянченко решением судей проиграл Адамесу

Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) в Лос-Анджелесе разделенным решением судей (95:95, 97:93, 96:94) уступил Карлосу Адамесу (20-1, 16 КО) в бою за звание обязательного претендента по версии WBC в среднем весе.

Деревянченко проиграл четыре стартовых раунда боя, а попытка Сергея перевернуть ход поединка успехом не увенчалась.

Адамес был более эффективным и закономерно побил агрессивного украинца, которому так и не удалось нанести серьезный урон более молодому сопернику.

Сергей Деревянченко с 2018 года потерпел четвертое поражения в пяти боях. За этот отрезок украинец трижды пытался стать чемпионом мира, но каждый раз проигрывал решением судей в боях с Дэниелом Джейкобсом, Геннадием Головкиным и Джермаллом Чарло.