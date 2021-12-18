Беринчик побил россиянина и сохранил у себя пояс WBO International

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в своём очередном бою победил россиянина Ису Чаниева.

Соперники устроили сегодня серьёзную рубку, не жалея друг друга и боксируя на встречных курсах. С пятого раунда Беринчик проводил бой с окровавленым носом: по предварительной информации, у украинского боксёра был перелом. Где-то после седьмого раунда россиянин начал много пропускать и несколько раз едва держался на ногах, однако добить оппонента Беринчик не смог.

Определить сильнейшего в бою спортсменам не удалось: соперники отбоксировали двенадцать раундов, оставив решение о победителе пары судьям. А они единогласным решением отдали победу Беринчику - 116:112, 118:110, 118:111.