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Камбосос выбрал двух фаворитов на бой – Ломаченко в списке
Абсолютный чемпион мира все еще думает Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в интервью Fox Sports News Australia дал понять, что исключил Жервонту Дэвиса и Райана Гарсию из списка потенциальных соперников по следующему бою.
«Нужен соперник с именем. Мы находимся на стадии переговоров. У Хэйни есть титул WBC, а Ломаченко – имя во всем мире.
Мы хотим быть уверены в том, что они будут драться в Австралии. Это самое важное – что они будут готовы путешествовать. Факт в том, что и Хэйни, и Ломаченко согласны. Это большой плюс для них», - сказал австралиец.
Ожидается, что первую защиту статуса абсолютного чемпиона мира Джордж Камбосос проведет в мае в Сиднее или Мельбурне.
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