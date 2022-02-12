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Фьюри о бое с Усиком: Мы уже могли подписывать контракт

Бокс
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Что-то пошло не так

Фьюри о бое с Усиком: Мы уже могли подписывать контракт

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) рассказал, что был близок к подписанию контракта на бой с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Джошуа хотел больше денег. 15 млн было недостаточно, поэтому очевидно, что боя нет. Насколько я знаю, все было очень близко. Мы уже могли подписывать контракты. Мы сделали все возможное, чтобы наш бой с Усиком состоялся, но потом вывалилась куча дерьма.

Все стороны выдвигали так много требований. Уайт потребовал своего куска, а Джошуа хотел свой. Положительным моментом является то, что я проведу бой 23 апреля. Сначала я хотел сразиться 26 марта.

Я на вершине дерева. Я не жду, пока другие решат, что делать с моей карьерой. Я назначаю свое время и даты. Когда они займут мое место, я могу диктовать условия. Я хочу провести три поединка в этом году. Чтобы это реализовать, я должен оставаться занятым.

Я не виноват, что их не устраивает мое предложение. Усик не мог быть готов к концу мая. Диллиан обязательный претендент, так что у него нет выбора, он должен драться. Мы тоже хотим это сделать" – сказал он.

Напомним, что ранее Джойс дал совет Джошуа на реванш против Усика.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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