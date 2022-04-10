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Усик: Все будет Украина

Бокс
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Александр опубликовал патриотическое фото

Усик: Все будет Украина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в хэвивейте по версии WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO), который готовится к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), также не забывает об украинцах. На своей странице в Instagram Усик опубликовал патриотическое фото с женой и написал:

"Все будет Украина".

Усик: Все будет Украина - изображение 1

Напомним, что официальной даты реванша еще нет.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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