Усик: Все будет Украина

Чемпион мира в хэвивейте по версии WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO), который готовится к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), также не забывает об украинцах. На своей странице в Instagram Усик опубликовал патриотическое фото с женой и написал:

"Все будет Украина".

Напомним, что официальной даты реванша еще нет.