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Усик: Все будет Украина
Александр опубликовал патриотическое фото
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в хэвивейте по версии WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO), который готовится к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), также не забывает об украинцах. На своей странице в Instagram Усик опубликовал патриотическое фото с женой и написал:
"Все будет Украина".
Напомним, что официальной даты реванша еще нет.
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Источник:XSport.ua
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