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Александр Усик сменил прическу

Бокс
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Украинец готовится к реваншу

Александр Усик сменил прическу

Фото: Boxing News

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик готовится к бою-реваншу против британца Энтони Джошуа.

Перед поединком Усик принял решение вернуться к традиционной прическе.

Ранее, что он выступал с оселедцем в любителях и в начале профессиональной карьеры.

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В статье: Александр Усик
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