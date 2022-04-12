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Александр Усик сменил прическу
Украинец готовится к реваншу
Фото: Boxing News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик готовится к бою-реваншу против британца Энтони Джошуа.
Перед поединком Усик принял решение вернуться к традиционной прическе.
Ранее, что он выступал с оселедцем в любителях и в начале профессиональной карьеры.
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