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Шелестюк продает перчатки, чтобы помочь ЗСУ

Бокс
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Стартовая цена - 6000 гривен

Шелестюк продает перчатки, чтобы помочь ЗСУ

Новина українською

Украинский боксер Тарас Шелестюк сообщил о продаже своих перчаток на благотворительном аукционе.

"Боевые перчатки фирмы "Rival" Тараса Шелестюка с 20-го боя за официального претендента на титул WBA, который состоялся 11 марта 2022 года в Монреале, Канада. Все вырученные деньги пойдут на поддержку Украины. Стартовая цена: 6000 грн", - сообщил Шелестюк в Instagram.

Принять участие в аукционе можно, перейдя по ссылке.

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В статье: Бокс Тарас Шелестюк
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