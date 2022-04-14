Джошуа: Я думаю, что в команде Джошуа будет некоторое пополнение

Промоутер Эдди Хирн рассказал о изменениях в команде экс-чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа.

"Я думаю, что в его команде будет некоторое пополнение. Очевидно, что подобные решения принимает лично Джошуа. Когда придет время, он сделает объявление по этому поводу".

Мы говорили об этом с ним несколько дней назад. Скорее всего, вы увидите рядом с ним несколько новых человек. Но, могу сказать, что Энтони чувствует себя комфортно. На этот момент он тренируется, находится в отличной форме и готов сражаться.

Моя работа состоит в том, чтобы организовать бой, заключить контракт и продвигать поединок. Подготовка – это работа его команды. Я уверен, что они поступят правильно", – сказал Хирн.