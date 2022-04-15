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Тайсон Фьюри: Диллиан Уайт однозначно входит в топ-5 боксеров сверхтяжелого веса
Но так ли это
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) рассказал о предстоящем поединке против Диллиана Вайта (28-2, 19 КО).
"Я думаю, что Диллиан однозначно входит в топ-5 боксеров сверхтяжелого веса, он первый номер рейтинга WBC.
Как все знают, он 147 лет был непременным претендентом. Поэтому Уайт заслуживает своего шанса, и он подерется за титул.
И на этом все больше мы ничего не можем сказать. Диллиан, безусловно, входит в топ-5 супертяжел, если он побьет меня, то станет первым номером.
Как я буду драться с Уайтом? Мы решим это, как только раздастся стартовый гонг.
В действительности все зависит от Диллиана. Мы подстраиваемся под все, чего он захочет. Это то, что делают хорошие чемпионы. Мы адаптируемся к ситуации и среде, в которой находимся", – сказал Фьюри.
Напомним, что само сражение состоится 23 апреля.
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