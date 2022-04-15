Тайсон Фьюри: Диллиан Уайт однозначно входит в топ-5 боксеров сверхтяжелого веса

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) рассказал о предстоящем поединке против Диллиана Вайта (28-2, 19 КО).

"Я думаю, что Диллиан однозначно входит в топ-5 боксеров сверхтяжелого веса, он первый номер рейтинга WBC.

Как все знают, он 147 лет был непременным претендентом. Поэтому Уайт заслуживает своего шанса, и он подерется за титул.

И на этом все больше мы ничего не можем сказать. Диллиан, безусловно, входит в топ-5 супертяжел, если он побьет меня, то станет первым номером.

Как я буду драться с Уайтом? Мы решим это, как только раздастся стартовый гонг.

В действительности все зависит от Диллиана. Мы подстраиваемся под все, чего он захочет. Это то, что делают хорошие чемпионы. Мы адаптируемся к ситуации и среде, в которой находимся", – сказал Фьюри.

Напомним, что само сражение состоится 23 апреля.