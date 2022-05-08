Тайсон дал совет Альваресу после поражения в бою против Бивола

Легенда мирового бокса Майк Тайсон прокомментировал поражение мексиканского боксера Сауля Альвареса (57-2-2; 39 КО) в бою против чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола (20-0; 11 КО).

"Если ты выходишь в ринг и тебе не страшно, пора повесить перчатки на гвоздь" – написал Майк на своей официальной странице в Твиттер.