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Тайсон дал совет Альваресу после поражения в бою против Бивола

Бокс
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Очень лаконично и понятно

Тайсон дал совет Альваресу после поражения в бою против Бивола

фото - talksport.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Майк Тайсон прокомментировал поражение мексиканского боксера Сауля Альвареса (57-2-2; 39 КО) в бою против чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола (20-0; 11 КО).

"Если ты выходишь в ринг и тебе не страшно, пора повесить перчатки на гвоздь" – написал Майк на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Альварес прокомментировал свое поражение.

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В статье: Майк Тайсон
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