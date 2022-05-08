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Тайсон дал совет Альваресу после поражения в бою против Бивола
Очень лаконично и понятно
фото - talksport.com
Легенда мирового бокса Майк Тайсон прокомментировал
"Если ты выходишь в ринг и тебе не страшно, пора повесить перчатки на гвоздь" – написал Майк на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что ранее Альварес
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