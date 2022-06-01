Дана Уайт: Бокс - это сломанный бизнес

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не рассматривает бокс в контексте развития своей промоутерской деятельности.

"Каждый раз, когда я даже просто пытаюсь подумать о том, что я мог бы сделать в боксе, то говорю себе: "Зачем мне всё это?" Вы же понимаете, о чём я? Зачем вообще погружаться в этот кошмар?

Вот почему я до сих пор ничего не делал там. Это сломанный бизнес, который станет абсолютным кошмаром для того, кто попытается это исправить", - приводит слова Уайта MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Blockasset в YouTube.