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Джозеф Паркер назвал фаворита в бою Фьюри - Джошуа

Бокс
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Фанаты с нетерпением ждут этого поединка

Джозеф Паркер назвал фаворита в бою Фьюри - Джошуа

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер высказался о возможном титульном поединке между британцами Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), запланированном на декабрь.

"Все знают, как я считаю – Тайсон остановит Джошуа. Я не понимал стиль Фьюри, пока не начал тренироваться с ним. И я убедился в том, что он переработает любого бойца из любого дивизиона. У Тайсона лучшая выносливость среди всех, с кем я тренировался.

Энтони – серьёзный нокаутёр, поэтому у него есть шанс. Очевидно, я предвзят, потому что мы дружим с Тайсоном. Но я считаю, что он остановит Джошуа. Если Джошуа попытается подраться, то Фьюри остановит его до шестого раунда. А если будет боксировать от защиты, Фьюри будет сложнее с ним разобраться", – приводит слова Паркера издание Daily Mail.

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В статье: Тайсон Фьюри
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