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Усик: Дисциплина – самое главное для меня на любом сборе
Александр поделился секретами успеха
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал, что понял после двух поединков с Энтони Джошуа.
"Честно говоря, я всю жизнь учусь. Я сражался с ним дважды. И после каждого боя сделал некоторые выводы".
Как говорится в народной украинской поговорке: "Век живи - Век учись, а все равно умрешь дураком".
Считаю, что мы всегда должны продолжать совершенствоваться. Дисциплина – самое главное для меня на любом сборе. Здесь все просто: если ты дисциплинирован, то все получится. А если нет, то ничего не получится", – сказал Усик.
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