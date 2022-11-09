Усик: Дисциплина – самое главное для меня на любом сборе

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал, что понял после двух поединков с Энтони Джошуа.

"Честно говоря, я всю жизнь учусь. Я сражался с ним дважды. И после каждого боя сделал некоторые выводы".

Как говорится в народной украинской поговорке: "Век живи - Век учись, а все равно умрешь дураком".

Считаю, что мы всегда должны продолжать совершенствоваться. Дисциплина – самое главное для меня на любом сборе. Здесь все просто: если ты дисциплинирован, то все получится. А если нет, то ничего не получится", – сказал Усик.