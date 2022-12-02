Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри: Не знаю, кто такой Усик
Британец провоцирует украинца
Фото: The Guardian
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) отреагировал на возможный бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 KO).
"Не знаю, кто он такой. По-моему, какой-то неудачник. Нельзя всех сделать счастливыми, не правда ли? Я всегда говорил, что единственный человек, которого я делаю счастливым, – это моя жена. Моя супруга говорила, что не хочет, чтобы я дрался. Она хочет, чтобы я завершил карьеру. Она не желает видеть, как я с кем-то дерусь. Жена хочет, чтобы я постоянно был дома.
Я не знаю, будет ли еще у меня настоящий бой. Об этом никогда не скажешь наверняка. Ты никогда не знаешь, с кем пересекутся твои пути.
На х*р Усика, на х*р его", - сказал Фьюри YouTube-каналу Seconds Out
Популярное сейчас
- Южная Корея – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Мартинес о вылете Бельгии: Это лучший турнир на свете. С таким поражением я могу смириться
- Очередной крах немецких надежд. Коста-Рика – Германия 2:4. Видео голов и обзор матча
- Тайсон Фьюри: Плевал я на Усика, Джошуа и Чисору
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО