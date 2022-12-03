Беринчик - Менди: Где и когда смотреть бой украинского атамана

3 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоится поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии EBU.

Действующий чемпион украинец Денис Беринчик (16-0; 9 КО) будет защищать свой титул в поединке против француза Ивана Менди (47-5-1; 22 КО).

Церемония взвешивания Беринчик - Менди

В Украине трансляцию поединка покажет платформа MEGOGO . Начало поединка – 3 декабря, не раньше 21:00 по Киеву . Этот бой пройдет в андеркарте поединка Фьюри – Чисора.

За рубежом бой будут транслировать BT Sport и ESPN+ .