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Беринчик - Менди: Где и когда смотреть бой украинского атамана

Бокс
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Болеем за нашего бойца

Беринчик - Менди: Где и когда смотреть бой украинского атамана

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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3 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоится поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии EBU.

Действующий чемпион украинец Денис Беринчик (16-0; 9 КО) будет защищать свой титул в поединке против француза Ивана Менди (47-5-1; 22 КО).

Церемония взвешивания Беринчик - Менди

В Украине трансляцию поединка покажет платформа MEGOGO. Начало поединка – 3 декабря, не раньше 21:00 по Киеву. Этот бой пройдет в андеркарте поединка Фьюри – Чисора.

За рубежом бой будут транслировать BT Sport и ESPN+.

Фьюри – Чисора: Где и когда смотреть бой

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В статье: Денис Беринчик Иван Менди
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