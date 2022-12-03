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Беринчик - Менди: Где и когда смотреть бой украинского атамана
Болеем за нашего бойца
Getty Images/Global Images Ukraine
3 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоится поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии EBU.
Действующий чемпион украинец Денис Беринчик (16-0; 9 КО) будет защищать свой титул в поединке против француза Ивана Менди (47-5-1; 22 КО).
В Украине трансляцию поединка покажет платформа MEGOGO. Начало поединка – 3 декабря, не раньше 21:00 по Киеву. Этот бой пройдет в андеркарте поединка Фьюри – Чисора.
За рубежом бой будут транслировать BT Sport и ESPN+.
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