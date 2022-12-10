Усик дал совет Энтони Ярду, как победить в поединке против Бетербиева

Обязательный претендент на титул WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд (23-2, 22 KO) рассказал, что во время поединка Фьюри – Чисора рядом с ним в секторе болельщиков сидел чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО). Украинец поделился советом, как американцу победить чемпиона по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0, 18 KO).

"Я сидел рядом с Усиком на поединке Фьюри – Чисора. Он говорил, а я слушал его. Я очень скромный человек, когда речь идет об учебе. Что он мне сказал? Это останется между нами. Он кое-что мне рассказал. Усик дважды сражался с Бетербиевым. Он просто рассказал мне об определенных вещах, дал совет.

Усик – приятный парень. И я такой же. Когда вы видите, как я улыбаюсь и смеюсь, это искренне. С Усиком так же. Он смеется, резвится, но умеет драться. Главное – быть учеником и пытаться учиться" – сказал он.