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Усик дал совет Энтони Ярду, как победить в поединке против Бетербиева

Бокс
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Усик дал совет Энтони Ярду, как победить в поединке против Бетербиева

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
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Обязательный претендент на титул WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд (23-2, 22 KO) рассказал, что во время поединка Фьюри – Чисора рядом с ним в секторе болельщиков сидел чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО). Украинец поделился советом, как американцу победить чемпиона по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0, 18 KO).

"Я сидел рядом с Усиком на поединке Фьюри – Чисора. Он говорил, а я слушал его. Я очень скромный человек, когда речь идет об учебе. Что он мне сказал? Это останется между нами. Он кое-что мне рассказал. Усик дважды сражался с Бетербиевым. Он просто рассказал мне об определенных вещах, дал совет.

Усик – приятный парень. И я такой же. Когда вы видите, как я улыбаюсь и смеюсь, это искренне. С Усиком так же. Он смеется, резвится, но умеет драться. Главное – быть учеником и пытаться учиться" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер назвал фаворита на бой Усик – Фьюри.

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В статье: Александр Усик Энтони Ярд
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