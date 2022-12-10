Промоутер Джошуа назвал фаворита на бой Усик – Фьюри

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн дал свой прогноз на поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО).

"Если посмотреть на габариты Фьюри, то он очень хорош. Это два очень хороших боксерских ума. Я говорил об этом раньше, и меня раскритиковали, но не думаю, что это будет очень хорошее сражение. Считаю, что это будет увлекательный поединок. Но в целом будут драться два фантастических боксерских ума, два контрпанчера. Это будет очень интересное сражение для фанов бокса.

Нужно поставить на Тайсона Фьюри из-за его габаритов. Я думаю, что хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца. Они оба очень хорошие, оба элитных бойца, у обоих очень хорошая техника, потрясающий боксерский интеллект. Так что в этом плане я ставлю их на один уровень. У обоих хороший мотор. У Усика он просто невероятный. Но я предпочитаю Фьюри из-за его габаритов" – сказал он.