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Чухаджян по очкам проиграл титульный бой

Бокс
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Без шансов

Чухаджян по очкам проиграл титульный бой

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель полусреднего веса Карен Чухаджян (21-2; 11 КО) уступил в титульном поединке.

В бою за пояс временного чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен проиграл непобедимому Джарону Эннису (30-0; 27 КО).

Поединок продолжался все отведенные 12 раундов и завершился уверенной победой американца. Судьи отдали все раунды Эннису (120-108; 120-108; 120-108).

Напомним, что ранее Фьюри похвалил Усика.

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В статье: Карен Чухаджян
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