Чухаджян по очкам проиграл титульный бой

Украинский боксер, представитель полусреднего веса Карен Чухаджян (21-2; 11 КО) уступил в титульном поединке.

В бою за пояс временного чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен проиграл непобедимому Джарону Эннису (30-0; 27 КО).

Поединок продолжался все отведенные 12 раундов и завершился уверенной победой американца. Судьи отдали все раунды Эннису ( 120-108; 120-108; 120-108 ).

