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Чухаджян по очкам проиграл титульный бой
Без шансов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, представитель полусреднего веса Карен Чухаджян (21-2; 11 КО) уступил в титульном поединке.
В бою за пояс временного чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен проиграл непобедимому Джарону Эннису (30-0; 27 КО).
Поединок продолжался все отведенные 12 раундов и завершился уверенной победой американца. Судьи отдали все раунды Эннису (120-108; 120-108; 120-108).
First time @JaronEnnis has gone 12 rounds #DavisGarcia https://t.co/HONDZDXofI pic.twitter.com/hH5i8J9SlO— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 8, 2023
Напомним, что ранее Фьюри
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