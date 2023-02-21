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Сауль Альварес впервые с 2011 года проведет бой в Мексике
Его соперником станет Джон Райдер
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) назвал место следующего боя.
"Отмечая 200-летие суверенитета штата Халиско, я возвращаюсь, чтобы сразиться на родной земле. Я проведу защиту всех своих титулов в мае", – написал Канело в социальных сетях.
Ожидается, что 7 мая мексиканец проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг) против британца Джона Райдера (32-5, 18 KO).
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