Сауль Альварес впервые с 2011 года проведет бой в Мексике

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) назвал место следующего боя.

"Отмечая 200-летие суверенитета штата Халиско, я возвращаюсь, чтобы сразиться на родной земле. Я проведу защиту всех своих титулов в мае", – написал Канело в социальных сетях.

Ожидается, что 7 мая мексиканец проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг) против британца Джона Райдера (32-5, 18 KO).