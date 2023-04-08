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Усик – Фьюри: Промоутер рассказал, кто виноват в срыве боя

Бокс
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Усик – Фьюри: Промоутер рассказал, кто виноват в срыве боя

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, кто виноват в срыве поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1 ;24 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Maestro А:

"Я думаю, что бой Усик – Фьюри может пройти позже. Мы вели переговоры об их поединке. Для Фьюри мы являемся со-промоутерами вместе с Queensberry Promotions, а менеджер Усика – наш друг Эгис Климас. Мы очень близки, я лично дружу с Усиком.

Опять же эти переговоры всегда зависали из-за того, что саудиты пообещали очень большие деньги за то, чтобы устроить бой в ноябре или декабре этого года. Когда бойцы поняли, сколько могут получить, им было сложно отказаться от этого. С точки зрения бизнеса есть больший смысл подождать до зимы" – сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн нашел нового соперника для Усика.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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