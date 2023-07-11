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Харьковские Соколы определились с тренером на следующий сезон
Команду возглавит опытный тренер
Фото: ФБУ
Алексей Золотоус стал главным тренером Харьковских Соколов. Как сообщает клуб, он договорился с руководством и будет возглавлять команду в сезоне 2023/2024 во время выступлений в Высшей лиге Украины.
За свою карьеру игрок Золотоус становился бронзовым призером Чемпионата Украины в Высшей лиге, серебряным призером ЧУ в Первой лиге, выигрывал Универсиаду Украины и чемпионат Украины по баскетболу 3×3, а также является чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира 35+.
В качестве тренера Алексей Золотоус является победителем и многократным призером ВЮБЛ и финалистом юношеской Евролиги.
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