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Александр Усик сохранил место в рейтинге P4P от The Ring, Ломаченко — десятый
Лидер также не изменился
Getty Images/Global Images Ukraine
Журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Все боксёры сохранили свои позиции в рейтинге – лидером остался абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик сохранил третью позицию, а Василий Ломаченко замкнул топ-10 рейтинга.
Топ-10 P4P от The Ring:
1. Теренс Кроуфорд.
2. Наоя Иноуэ.
3. Александр Усик.
4. Сауль Альварес.
5. Дмитрий Бивол.
6. Эррол Спенс.
7. Девин Хейни.
8. Джервонта Дэвис.
9. Теофимо Лопес.
10. Василий Ломаченко.
Напомним, Усик выиграл 21 поединок в своей карьере и ещё ни разу не проигрывал.
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