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Оскар де ла Хойя заинтересован в организации боя Хейни и Гарсии
Промоутер настаивает на этом бое
фото - boxingscene.com
Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного американца Райана Гарсии (24-1, 20 KO), заинтересован в организации к организации поединка своего подопечного с соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO).
10 декабря, Хейни победил единогласным судейским решением соотечественника Реджиса Прогрейса и завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
"Я буду настаивать на бое Райана Гарсии и Девина Хэйни. Погнали!" — написал де ла Хойя в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, что в июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.
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