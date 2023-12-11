Оскар де ла Хойя заинтересован в организации боя Хейни и Гарсии

Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного американца Райана Гарсии (24-1, 20 KO), заинтересован в организации к организации поединка своего подопечного с соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO).

10 декабря, Хейни победил единогласным судейским решением соотечественника Реджиса Прогрейса и завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

"Я буду настаивать на бое Райана Гарсии и Девина Хэйни. Погнали!" — написал де ла Хойя в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, что в июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.