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Отец Хэйни сравнил Девина с Флойдом Мейвезером

Бокс
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По мнению Билла, его сын превзошел Флойда

Отец Хэйни сравнил Девина с Флойдом Мейвезером

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Билл Хейни, отец и тренер непобеждённого боксёра Девина Хейни, который недавно одержал победу над Реджисом Прогрейсом, сравнил достижения своего сына с достижениями легенды бокса Флойда Мейвезера и отметил главный положительный аспект работы с перспективным боксёром.

"То, чего Флойд не достиг к 25 годам, смог достичь Девин. Это эпоха Девина. Знаете что, Флойд может продолжать говорить всякую чушь про деньги, если хочет, но появился тот, кто будет на боксёрской горе Рашмор, и его имя Девин Хейни.

Он чемпион мира в двух весовых категориях, абсолютный чемпион мира, у которого куча денег, а также он парень, который заботится о своей команде, которая насчитывает около 25 человек. И знаете что? У нас никогда не было проблем с контрактами, никаких споров внутри команды и с вещателями — ничего подобного. Это эпоха Девина Хейни, и не упоминайте при мне Флойда Мейвезера", — сказал Хейни-старший в интервью IFL TV.

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Девин Хэйни
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