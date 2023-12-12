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Сторона Джервонты Дэвиса заинтересована в организации боя с Девином Хэйни
Бой выглядит вполне возможным
фото - boxingscene.com
Кельвин Форд, тренер Джервонты Дэвиса, обратился к отцу Девина Хейни с просьбой не упоминать имя его подопечного. Форд не стал исключать, что Дэвис и Хейни рано или поздно сойдутся в ринге.
"Слушайте, если я получал бы по $ 100 каждый раз, когда он упоминает имя Танка, я стал бы миллиардером. Постоянно слышу от него про анка. Прямо сейчас твой сын Девин на вершине своей игры, вот и говори про своего сына. Этот бой состоится, но продолжайте делать то, что и раньше.
Считаю, что на проведение боя повлияет локация, финансовые условия и то, в какой весовой категории он пройдёт — это три вещи, которые необходимо утвердить, но я не собираюсь платить вам, пока вы ведёте себя неуважительно", — заявил Форд в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
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