Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни: Дэвис до смерти боится меня
Боксер высказался о возможном бое
MatchroomBoxing
Боксёр Девин Хейни высказался о возможности боя с Джервонтой Дэвисом и заявил, что его оппонент не проявляет должного отношения к организации боя.
"Дэвис до смерти боится меня. Он всегда говорит, что хочет драться, только когда у меня уже запланирован бой, ну а теперь я свободен, так что давайте сделаем бой возможным. Обещаю, что твой отец будет плакать из-за того, что я сделаю с тобой. Лучше всего тебе наслаждаться моментом, пока есть возможность.
Он не хочет драться и если бы хотел, то пытался бы продвинуть бой, а не откладывать его. Если бы он хотел драться со мной, то сказал бы, что это бой был бы самым большим и лучшим в истории, но он говорит о бое свысока. Его команда много чего говорит, но давайте подерёмся", — приводит слова Хейни Bad Left Hook.
Популярное сейчас
- Руководство Барселоны считает, что де Йонг пошел на обман перед матчем Лиги чемпионов
- Таблица коэффициентов. Перспектив нет, есть зимняя боязнь. Украина близка к потере команды, места в ЛЧ и группе
- Заря красиво хлопнула дверью, Довбик – лучший в Жироне, а Барселона и Манчестер Юнайтед могут сменить наставников. Главные новости за 14 декабря
- Фьюри показал, как готовится к бою с Усиком
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО