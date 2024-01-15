Тренер Уайлдера: Я считаю, что Джошуа легко победит Нганну

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался о предстоящем поединке между британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который, как ожидается, состоится в начале марта.

"Я думаю так же, как и три месяца назад, когда меня спрашивали. Я считаю, что Джошуа победит, но я и считал, что Фьюри легко победит Нганну.

Очень трудно осуждать Нганну, нужно похвалить его за то, что он сделал с Фьюри, вы просто обязаны это сделать", — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, поединок Фьюри и Нганну состоялся в октябре и завершился победой британца раздельным судейским решением.