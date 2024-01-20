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Уайлдер анонсировал свой следующий поединок, ждать совсем недолго
Американец решил продолжать
DAZN
Американский супертяж, экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер (43-3-1; 42 КО) анонсировал свой следующий поединок. Хотя боксер не назвал имя будущего соперника, однако стали известны временные рамки проведения боя. Его слова цитирует канал YouAreCreators:
"Скоро у меня будет еще одно сражение, похоже, в марте.
Я упорно тренируюсь каждый день, чтобы исправить свои ошибки. Я снова нахожу свой инстинкт убийцы" – сказал американец.
Напомним, что свой последний поединок Деонтей провел в декабре 2023 года, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру единогласным решением судей.
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