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Портер: Было очевидно, что Усик не получит бой с Фьюри
Бывший чемпион мира говорит, что он все знал с самого начала
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по боксу Шон Портер прокомментировал новость о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком перенесён.
"Я знаю эту игру, понимаю её. Было очевидно, что Александр Усик не получит бой с Тайсоном Фьюри. Не думал, что это будет из-за сечки или чего-то ещё, но так вышло.
Я говорил вам, что боя не будет, ещё в тот день, когда его объявили. Откуда я узнал?
Тайсон Фьюри немного старше, но добился достаточно в спорте, чтобы уйти на пенсию уже сейчас. Он не хочет выходить на ринг с таким парнем, как Усик. Если он это сделает, то лишь тогда, когда будет готов", – заявил Портер на канале ProBox TV в YouTube.
Напомним, изначально бой Тайсона Фьюри и Александра Усика должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Но его перенесли на 18 мая. Это произошло после того, как британец получил сечку в ходе тренировочного лагеря.
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