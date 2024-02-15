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Майк Тайсон показал эффектное видео с тренировки
Несмотря на свой возраст, Майк демонстрирует великолепную скорость
фото - talksport.com
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон показал свою боксёрскую тренировку. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Еще один день в офисе! Спасибо тебе за все, мой брат!", — подписал видео Майк.
Напомним, что Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений.
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