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Майк Тайсон показал эффектное видео с тренировки

Бокс

Несмотря на свой возраст, Майк демонстрирует великолепную скорость

Майк Тайсон показал эффектное видео с тренировки

фото - talksport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон показал свою боксёрскую тренировку. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Еще один день в офисе! Спасибо тебе за все, мой брат!", — подписал видео Майк.

Напомним, что Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений.

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