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Фрэнк Уоррен: Усик будет пытаться бить в область рассечения Тайсона Фьюри

Бокс

Бой состоится 18 мая

Фрэнк Уоррен: Усик будет пытаться бить в область рассечения Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, уверен, что украинец Александр Усик будет наносить удары в область рассечения британца.

"На его месте я бы так и делал. Конечно, он попытается воспользоваться этим. Но вспомните, как Тайсон дрался с Отто Валлином. Тайсон получил ужасное рассечение, но одержал убедительную победу. У него есть план "A" план "B" и план "C". Но самое главное – у него храброе сердце", – приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, поединок Усика и Фьюри изначально должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за рассечения на спарринге был вынужден отказаться от выступления и бой перенесли на 18 мая.

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