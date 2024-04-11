Фьюри: Усик не справился бы со мной, даже если бы я весил 160 кг

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не видит опасности в обладателе титулов WBA, IBF и WBO украинце Александре Усике.

"Если бы я вообще не готовился и вышел с весом 160 кг, а за день до боя выпил бы 15 пинт пива… Что бы он мне сделал? Прыгал бы вокруг с джебами? Ничего у него не отнимаю, но он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой, это был равный бой", — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за рассечения у британца бой был перенесён на 18 мая.