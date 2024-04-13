Фьюри вспомнил бой против Нганну: Это было весело

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) вспомнил свой поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (20-5). Его слова цитирует канал Gareth A Davies:

"Поединок против Нганну не был самым важным событием в прошлом году для меня. Это было весело, в самом деле, для меня это не было важной штукой.

Ничего не изменилось. В действительности, в прошлом году у меня не было никаких важных событий. Думаю то, что я просыпаюсь каждый день – это важное событие, что я здоров, счастлив и нет никаких проблем. Это, безусловно, хорошее событие. Кроме этого, у меня ничего не было. Я 22 декабря провел бой, поэтому ничего не делал 23 декабря.

Я тренировался для пары несостоявшихся поединков, хотел сделать несколько несостоявшихся пресс-конференций, о боях, которых не было, съел несколько стейков и это все" – сказал он.

Напомним, что свой следующий поединок Фьюри проведет 18 мая против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО).