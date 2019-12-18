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Украинского чемпиона Олимпийских игр дисквалифицировали за употребление допинга

Единоборства
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Тяжелоатлет сможет вернуться в спорт в 2020-м году

Украинского чемпиона Олимпийских игр дисквалифицировали за употребление допинга
Новина українською

Международная федерация продолжает рассмотрение дела в отношении украинца Алексея Торохтия, который подозревается в употреблении допинга. Олимпийский чемпион Лондона-2012 получил бан на 2 года и не сможет принимать участия в соревнованиях до 17 декабря 2020 года.

Примечательно, что Торохтий был отстранен от выступлений в декабре 2018 года из-за того, что повторная допинг-проба, связанная с ОИ-2012, показала наличие запрещенного препарата.

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В статье: Алексей Торохтий
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Источник:
XSport.ua
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