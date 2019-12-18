Украинского чемпиона Олимпийских игр дисквалифицировали за употребление допинга

Международная федерация продолжает рассмотрение дела в отношении украинца Алексея Торохтия, который подозревается в употреблении допинга. Олимпийский чемпион Лондона-2012 получил бан на 2 года и не сможет принимать участия в соревнованиях до 17 декабря 2020 года.

Примечательно, что Торохтий был отстранен от выступлений в декабре 2018 года из-за того, что повторная допинг-проба, связанная с ОИ-2012, показала наличие запрещенного препарата.