Так быстро: Видео боя и невероятного нокаута от Макгрегора

Легендарный боец UFC Конор МакГрегор (22-4) в дебютном после возвращения в октагон поединке нокаутировал опытного американца Дональда Серроне (36-14). Ирландец победил своего оппонента ТКО уже на 40 секунде боя, когда рефери остановил поединок.

Вашему вниманию видео боя и нокаута в поединке МакГрегор - Серроне: