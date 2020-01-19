Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Так быстро: Видео боя и невероятного нокаута от Макгрегора
Конор МакГрегор (22-4) забил Дональда Серроне (36-14)
Легендарный боец UFC Конор МакГрегор (22-4) в дебютном после возвращения в октагон поединке нокаутировал опытного американца Дональда Серроне (36-14). Ирландец победил своего оппонента ТКО уже на 40 секунде боя, когда рефери остановил поединок.
Вашему вниманию видео боя и нокаута в поединке МакГрегор - Серроне:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...