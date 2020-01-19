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Так быстро: Видео боя и невероятного нокаута от Макгрегора

Единоборства
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Конор МакГрегор (22-4) забил Дональда Серроне (36-14)

Так быстро: Видео боя и невероятного нокаута от Макгрегора
UA-Футбол
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Легендарный боец UFC Конор МакГрегор (22-4) в дебютном после возвращения в октагон поединке нокаутировал опытного американца Дональда Серроне (36-14). Ирландец победил своего оппонента ТКО уже на 40 секунде боя, когда рефери остановил поединок.

Вашему вниманию видео боя и нокаута в поединке МакГрегор - Серроне:

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дональд Серроне
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