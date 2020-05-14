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Отец Хабиба заразился коронавирусом. Он в критическом состоянии

Единоборства
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Абдулманап Нурмагомедов борется за жизнь.

Отец Хабиба заразился коронавирусом. Он в критическом состоянии
Новина українською

У отца и тренера Хабиба Нурмагомедова, чемпиона UFC в легком весе, диагностировали коронавирус, сообщает телеграм-канал Baza.

Изначально медики поставили Нурмагомедову-старшему диагноз «вирусная пневмония». В начале мая состояние больного ухудшилось – его перевезли из Махачкалы в Москву, где и выяснилось, что отец звезды UFC стал очередной жертвой пандемии COVID-19.

Из-за неправильного лечения в Дагестане у Нурмагомедова-старшего произошел инфаркт, сейчас он находится в коме. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Также известно, что Абдулманап Нурмагомедов при первых признаках ухудшения самочувствия отказался проходить тест на коронавирус.

Хабиб Нурмагомедов в апреле-мае должен был подраться с временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном, однако из-за пандемии коронавируса громкий бой так и не состоялся.

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов коронавирус
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