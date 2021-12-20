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Президент UFC рассказал, когда Макгрегор вернется в октагон
Он восстанавливается от травмы
Президент UFC Дана Уайт рассказал о потенциальном возвращении бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
"У этого парня куча денег, но он по-прежнему питает огромную страсть к боям. Он хочет вернуться и делает всё, что для этого нужно. Он говорил мне об этом. Кроме того, вы слышите, что он говорит, видите его посты. Когда он вернётся? Если с ногой всё будет нормально, то это произойдёт летом", — рассказал Дана Уайт в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на турнире по смешанным единоборствам UFC 264.
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