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Президент UFC назвал возможные сроки возвращения Макгрегора
Он может вернуться в третьем квартале этого года
Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вернуться в октагон.
"Если его нога правильно заживёт и он получит разрешение на возвращение к тренировкам, то, возможно, он вернётся ранней осенью", — приводит слова Даны Уайта The Sun.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля на турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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