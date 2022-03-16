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Президент UFC назвал возможные сроки возвращения Макгрегора

Единоборства
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Он может вернуться в третьем квартале этого года

Президент UFC назвал возможные сроки возвращения Макгрегора

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Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вернуться в октагон.

"Если его нога правильно заживёт и он получит разрешение на возвращение к тренировкам, то, возможно, он вернётся ранней осенью", — приводит слова Даны Уайта The Sun.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля на турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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В статье: Конор Макгрегор Дана Уайт
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