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Дарья Белодед покидает турнир Grand Slam в Тбилиси

Единоборства
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Украинка выступала в новой, для себя, весовой категории

Дарья Белодед покидает турнир Grand Slam в Тбилиси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид завершила выступление на турнире серии Grand Slam в Тбилиси.

В весовой категории до 57 кг, украинка уступила во втором раунде соревнований. Схватка с грузинкой Этери Липартелиани стала самой длинной в карьере Белодид – Дарья проиграла иппоном на десятой минуте.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

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В статье: Дарья Белодед
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