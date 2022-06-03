Дарья Белодед покидает турнир Grand Slam в Тбилиси

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид завершила выступление на турнире серии Grand Slam в Тбилиси.

В весовой категории до 57 кг, украинка уступила во втором раунде соревнований. Схватка с грузинкой Этери Липартелиани стала самой длинной в карьере Белодид – Дарья проиграла иппоном на десятой минуте.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.