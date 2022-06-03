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Дарья Белодед покидает турнир Grand Slam в Тбилиси
Украинка выступала в новой, для себя, весовой категории
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид завершила выступление на турнире серии Grand Slam в Тбилиси.
В весовой категории до 57 кг, украинка уступила во втором раунде соревнований. Схватка с грузинкой Этери Липартелиани стала самой длинной в карьере Белодид – Дарья проиграла иппоном на десятой минуте.
Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.
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