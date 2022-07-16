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Объявлена дата боя Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за пояс UFC в легком весе
Бой пройдет 22 октября, на ивенте UFC 280
Фото: USA Today
UFC официально объявил дату предстоящего боя за чемпионство в легком весе. Претенденты на пояс бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев подерутся 22 октября на ивенте UFC 280.
The fight you’ve all been asking for ????@CharlesDoBronxs vs @MakhachevMMA is set for the LW title ????— UFC (@ufc) July 16, 2022
[ #UFC280 | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/GhqjbwZ0LM
Последним обладателем пояса является Оливейра, отнявший его у Майкла Чендлера в мае 2021 года. Однако, уже во втором бою после чемпионства, защищая пояс в поединке с Джастином Гетжи, он не прошел взвешивание и утратил пояс.
За карьеру в ММА 32-летний бразилец Оливейра провел уже 41 бой. 33 из них он выграл, 8 проиграл, и один завершился вничью. 30-летний россиянин Махачев же провел всего 23 боя в ММА, но выиграл аж 22 из них, проиграв всего 1.
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