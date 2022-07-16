Объявлена дата боя Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за пояс UFC в легком весе

UFC официально объявил дату предстоящего боя за чемпионство в легком весе. Претенденты на пояс бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев подерутся 22 октября на ивенте UFC 280.

Последним обладателем пояса является Оливейра, отнявший его у Майкла Чендлера в мае 2021 года. Однако, уже во втором бою после чемпионства, защищая пояс в поединке с Джастином Гетжи, он не прошел взвешивание и утратил пояс.

За карьеру в ММА 32-летний бразилец Оливейра провел уже 41 бой. 33 из них он выграл, 8 проиграл, и один завершился вничью. 30-летний россиянин Махачев же провел всего 23 боя в ММА, но выиграл аж 22 из них, проиграв всего 1.