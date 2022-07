Объявлена дата боя Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за пояс UFC в легком весе

UFC официально объявил дату предстоящего боя за чемпионство в легком весе. Претенденты на пояс бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев подерутся 22 октября на ивенте UFC 280.

The fight you’ve all been asking for ????@CharlesDoBronxs vs @MakhachevMMA is set for the LW title ????



