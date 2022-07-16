  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Объявлена дата боя Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за пояс UFC в легком весе
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Объявлена дата боя Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за пояс UFC в легком весе

Единоборства
(1 голосов)

Бой пройдет 22 октября, на ивенте UFC 280

Объявлена дата боя Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за пояс UFC в легком весе

Фото: USA Today

UA-Футбол
Новина українською

UFC официально объявил дату предстоящего боя за чемпионство в легком весе. Претенденты на пояс бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев подерутся 22 октября на ивенте UFC 280.

Последним обладателем пояса является Оливейра, отнявший его у Майкла Чендлера в мае 2021 года. Однако, уже во втором бою после чемпионства, защищая пояс в поединке с Джастином Гетжи, он не прошел взвешивание и утратил пояс.

За карьеру в ММА 32-летний бразилец Оливейра провел уже 41 бой. 33 из них он выграл, 8 проиграл, и один завершился вничью. 30-летний россиянин Махачев же провел всего 23 боя в ММА, но выиграл аж 22 из них, проиграв всего 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде