Дарья Билодид дала прогноз на бой Усик – Дюбуа

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид будет смотреть поединок своего соотечественника, чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против британца Даниля Дюбуа (19-1; 18 КО).

Перед началом боя Дарья дала свой прогноз на финал. Ее слова цитирует tribuna.ua:

"Выиграет Усик. Надеюсь, как можно раньше" – сказала она. Отметим, что Билодид присутствует на главной арене поединка и будет поддерживать Усика вживую.