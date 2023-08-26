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Дарья Билодид дала прогноз на бой Усик – Дюбуа
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narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид будет смотреть поединок своего соотечественника, чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против британца Даниля Дюбуа (19-1; 18 КО).
Перед началом боя Дарья дала свой прогноз на финал. Ее слова цитирует tribuna.ua:
"Выиграет Усик. Надеюсь, как можно раньше" – сказала она. Отметим, что Билодид присутствует на главной арене поединка и будет поддерживать Усика вживую.
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