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Дарья Билодид дала прогноз на бой Усик – Дюбуа

Единоборства
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Кратко и ясно

Дарья Билодид дала прогноз на бой Усик – Дюбуа

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид будет смотреть поединок своего соотечественника, чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против британца Даниля Дюбуа (19-1; 18 КО).

Перед началом боя Дарья дала свой прогноз на финал. Ее слова цитирует tribuna.ua:

"Выиграет Усик. Надеюсь, как можно раньше" – сказала она. Отметим, что Билодид присутствует на главной арене поединка и будет поддерживать Усика вживую.

Текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа

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В статье: Александр Усик Дарья Билодид Дэниэл Дюбуа
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