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Билодид показала самый красивый закат Солнца в ее жизни. Видео
Это действительно волшебно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка находится в Греции, и в один из вечеров решила прогуляться по набережной моря. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Самый красивый закат, что я когда-либо видела"
Напомним, что ранее теннисистка Завацкая
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