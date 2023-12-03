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Билодид показала самый красивый закат Солнца в ее жизни. Видео

Единоборства

Это действительно волшебно

Билодид показала самый красивый закат Солнца в ее жизни. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка находится в Греции, и в один из вечеров решила прогуляться по набережной моря. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Самый красивый закат, что я когда-либо видела"

Напомним, что ранее теннисистка Завацкая показала фото с Мальдив.

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