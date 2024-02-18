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Украина завоевала три медали на турнире по дзюдо серии Грэндслем в Баку

Единоборства

Две награды завоевали в последний день

Украина завоевала три медали на турнире по дзюдо серии Грэндслем в Баку

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина завоевала три медали на турнире по дзюдо серии Грэндслем, который проходил в азербайджанской столице Баку.

Первую награду завоевала Дарья Билодид. В медальной схватке она победила нидерландку Джули Бюрскенс, получив бронзовую медаль. Сегодня к ней присоединились Юлия Курченко и Елизавета Литвиненко, которые завоевали серебряные и бронзовые награды соответственно.

С тремя наградами на Грэндслеме сборная Украины заняла 13-е место в медальном зачете турнира. Победителем стала сборная Азербайджана, у которой 8 призовых мест.

Напомним, что этот турнир входит в отборочный цикл Олимпиады-2024. Следующий Грэндслем по дзюдо состоится 1-3 марта в узбекистанском Ташкенте.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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