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Украина завоевала три медали на турнире по дзюдо серии Грэндслем в Баку
Две награды завоевали в последний день
Фото: Getty Images
Украина завоевала три медали на турнире по дзюдо серии Грэндслем, который проходил в азербайджанской столице Баку.
Первую награду
С тремя наградами на Грэндслеме сборная Украины заняла 13-е место в медальном зачете турнира. Победителем стала сборная Азербайджана, у которой 8 призовых мест.
Напомним, что этот турнир входит в отборочный цикл Олимпиады-2024. Следующий Грэндслем по дзюдо состоится 1-3 марта в узбекистанском Ташкенте.
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