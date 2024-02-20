  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Анастасия Маневская стала вицечемпионкой Европы по тяжелой атлетике
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анастасия Маневская стала вицечемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Единоборства
Обновлено

Отличный результат показала украинка

Анастасия Маневская стала вицечемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Фото: Суспільне

Новина українською

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская завоевала "серебро" весовой категории до 87 кг на чемпионате Европы.

На Евро-2024 у украинки было всего две награды, однако это позволило ей взойти на подиум со вторым результатом в общем зачете.

В рывке результат Маневской составил 102 кг. В толчке лучшим результатом украинки стали 128 кг после второй попытки. Результат двоеборья - 230 кг после двух дисциплин, однако его хватило для большого "серебра".

Звание чемпионки Европы с комфортным отрывом отстояла 25-летняя норвежка Коанда.

По теме
yellow-arrow
Украина завоевала три медали на турнире по дзюдо серии Грэндслем в Баку
yellow-arrow
Билодид поделилась видео бронзового выступления в Баку
yellow-arrow
Ирина Коляденко стала чемпионкой Европы-2024 по борьбе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости