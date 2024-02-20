Анастасия Маневская стала вицечемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская завоевала "серебро" весовой категории до 87 кг на чемпионате Европы.

На Евро-2024 у украинки было всего две награды, однако это позволило ей взойти на подиум со вторым результатом в общем зачете.

В рывке результат Маневской составил 102 кг. В толчке лучшим результатом украинки стали 128 кг после второй попытки. Результат двоеборья - 230 кг после двух дисциплин, однако его хватило для большого "серебра".

Звание чемпионки Европы с комфортным отрывом отстояла 25-летняя норвежка Коанда.