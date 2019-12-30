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НХЛ. Тампа справилась с Детройтом, победы Сент-Луиса и Ванкувера

Хоккей
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В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Тампа справилась с Детройтом, победы Сент-Луиса и Ванкувера
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Сент-Луис – Виннипег – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Оттава – Нью-Джерси – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0)

Коламбус – Чикаго – 2:3 (2:0, 0:0, 0:2)

Миннесота – Айлендерс – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Тампа-Бэй – Детройт – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Флорида – Монреаль – 6:5 (2:1, 3:2, 1:2)

Бостон – Баффало – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Аризона – Даллас – 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Анахайм – Филадельфия – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0)

Калгари – Ванкувер – 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Детройт Ред Уингз
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