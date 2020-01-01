  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Тампа справилась с Баффало, Вегас одолел Анахайм
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Тампа справилась с Баффало, Вегас одолел Анахайм

Хоккей
(1 голосов)

За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Тампа справилась с Баффало, Вегас одолел Анахайм

Вашингтон – Айлендерс – 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Нью-Джерси – Бостон – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)

Вегас – Анахайм – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Миннесота – Торонто – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Коламбус – Флорида – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Каролина – Монреаль – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Баффало – Тампа-Бэй – 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Детройт – Сан-Хосе – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Колорадо – Виннипег – 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Лос-Анджелес – Филадельфия – 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)

Эдмонтон – Рейнджерс – 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)

Калгари – Чикаго – 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Аризона – Сент-Луис – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...