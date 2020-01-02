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НХЛ. Даллас на открытом воздухе обыграл Нэшвилл
Единственный матч игрового дня в НХЛ посмотрели более 85 тысяч фанатов.
Даллас – Нэшвилл – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
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