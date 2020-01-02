Россия первой вышла в полуфинал ЧМ U-20

Нужный результат для сборной России обеспечили Дмитрий Воронков (2+0), Григорий Денисенко (0+2) и Александр Хованов (1+1). У Швейцарии единственную шайбу на 27-й минуте забросил Гаэтан Жобен.

ЧМ U-20. 1/2 финала

Швейцария U-20 – Россия U-20 – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Соперник российской молодежки по полуфиналу чемпионата мира определяется в эти минуты в матче между Канадой и Словакией.

Также в матче за сохранение прописки в элитном дивизионе Германия со счетом 4:0 разбила Казахстан.