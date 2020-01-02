  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Россия первой вышла в полуфинал ЧМ U-20
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россия первой вышла в полуфинал ЧМ U-20

Хоккей
(1 голосов)

Ударный второй период вышел россиян в 1/2 финала.

Россия первой вышла в полуфинал ЧМ U-20
Новина українською

Нужный результат для сборной России обеспечили Дмитрий Воронков (2+0), Григорий Денисенко (0+2) и Александр Хованов (1+1). У Швейцарии единственную шайбу на 27-й минуте забросил Гаэтан Жобен.

ЧМ U-20. 1/2 финала

Швейцария U-20 – Россия U-20 – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Соперник российской молодежки по полуфиналу чемпионата мира определяется в эти минуты в матче между Канадой и Словакией.

Также в матче за сохранение прописки в элитном дивизионе Германия со счетом 4:0 разбила Казахстан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: молодежная сборная России чемпионат мира по хоккею U20
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...