Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Россия первой вышла в полуфинал ЧМ U-20
Ударный второй период вышел россиян в 1/2 финала.
Нужный результат для сборной России обеспечили Дмитрий Воронков (2+0), Григорий Денисенко (0+2) и Александр Хованов (1+1). У Швейцарии единственную шайбу на 27-й минуте забросил Гаэтан Жобен.
ЧМ U-20. 1/2 финала
Швейцария U-20 – Россия U-20 – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
Соперник российской молодежки по полуфиналу чемпионата мира определяется в эти минуты в матче между Канадой и Словакией.
Также в матче за сохранение прописки в элитном дивизионе Германия со счетом 4:0 разбила Казахстан.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...