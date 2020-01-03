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НХЛ. Ванкувер перестрелял Чикаго, успехи Вегаса и Торонто
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата.
Бостон – Коламбус – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1)
Баффало – Эдмонтон – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0)
Монреаль – Тампа-Бэй – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Айлендерс – Нью-Джерси – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Питтсбург – Сан-Хосе – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)
Оттава – Флорида – 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)
Виннипег – Торонто – 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)
Аризона – Анахайм – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Калгари – Рейнджерс – 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Колорадо – Сент-Луис – 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)
Ванкувер – Чикаго – 7:5 (1:1, 3:3, 3:1)
Вегас – Филадельфия – 5:4 (4:2, 1:1, 0:1)
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